Белгородские школьники вернутся к очному обучению с 19 февраля

Школьники и студенты ВУЗов и колледжей Белгородской области вернутся к очному формату обучения с учетом принятых мер безопасности с 19 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Изменения затронут учебные учреждения, расположенные в семи приграничных муниципалитетах Белгородской области, в самом Белгороде, в Яковлевском городском округе и в селе Мелихово в Корочанском районе.

«С 19 февраля возвращаем очное обучение в школах в зоне свыше 20 км от государственной границы с Украиной, при обязательном письменном согласии родителей и работников образовательных учреждений, а также при соблюдении дополнительных мер безопасности», - говорится в сообщении губернатора в его Telegram-канале.

Губернатор добавил, что у родителей остается право выбрать для своих детей онлайн-формат обучения. В таком случае школьники будут учиться удаленно. В 20-километровой зоне от границы по-прежнему останется дистанционный формат обучения.

По словам Гладково, решение о возвращении к офлайн-формату обучения принимают в колледжах и высших учебных заведениях.

Однако детские сады в 20-километровой зоне продолжат работать в формате дежурных групп. Для их открытия необходимо письменное согласие родителей, а также нужно учитывать наличие мест в укрытиях.

Среди дополнительных мер безопасности Гладков назвал организацию учебного процесса без использования верхних этажей, увеличение количества учебных потоков и возможность проведения некоторых уроков в онлайн-формате.

Он также подчеркнул необходимость регулярных тренировок для учащихся и учителей по действиям в случае оповещения о ракетной опасности и по оказанию первой помощи. Кроме того, родителей будут оповещать о входе и выходе детей из школы, а самим школьникам разрешат наличие телефонов на уроках, чтобы всегда быть на связи с родителями.

Согласно данным Минобразования, 22 января в Белгородской области на дистанционное обучение перешли 232 школы. В них обучаются более 88 тысяч детей. На онлайн-формат также перешли 15 белгородских колледжей и шесть вузов. Около 300 детских садов работают в формате дежурных групп по запросам родителей.