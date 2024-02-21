Сотни украинских военных могли попасть в плен в результате боев за Авдеевку, что является катастрофической потерей для ВСУ, пишет газета The New York Times. Потеря населенного пункта будет иметь разрушительные последствия для и без того слабого морального духа украинцев, уверены авторы издания.

Об освобождении Авдеевки от националистов министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства утром 17 февраля. Авдеевка находится к западу от Ясиноватой. Все это время боевики обстреливали с ее территории Донецк и Макеевку.

В настоящее время бойцы группировки войск «Центр» продолжают продвижение вперед, развивая наступление на территории Донецкой Народной Республики.