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NYT: в боях за Авдеевку могли попасть в плен сотни солдат ВСУ

Потеря контроля над Авдеевкой будет иметь катастрофические последствия для ВСУ, пишет газета The New York Times.
Ян Брацкий 2024-02-21 07:24:01
© Фото: nm_dnr, Telegram

Сотни украинских военных могли попасть в плен в результате боев за Авдеевку, что является катастрофической потерей для ВСУ, пишет газета The New York Times. Потеря населенного пункта будет иметь разрушительные последствия для и без того слабого морального духа украинцев, уверены авторы издания.

Об освобождении Авдеевки от националистов министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства утром 17 февраля. Авдеевка находится к западу от Ясиноватой. Все это время боевики обстреливали с ее территории Донецк и Макеевку.

В настоящее время бойцы группировки войск «Центр» продолжают продвижение вперед, развивая наступление на территории Донецкой Народной Республики.

#в стране и мире #ВС РФ #ВСУ #пленные #Авдеевка
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