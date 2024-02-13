Военнослужащий ВСУ Руденко назвал удивительным человеческое отношение в плену

Пленный украинец Дмитрий Руденко рассказал об условиях содержания в российском плену. Видеозапись беседы с ним предоставило Минобороны России.

«По рассказам, попадать в плен было страшно. Говорили, что лучше в плен не попадать. Но когда взяли в плен, и кофе сделали с сахаром, и сигарет дали, все, что необходимо. Такое отношение удивило, вроде друг с другом воюем, а отношение человеческое к нам», - заметил Руденко.

Он подчеркнул, что к пленным не применялось ни физическое, ни моральное насилие.

Рядовой ВСУ Дмитрий Руденко вместе с ефрейтором Степаном Павликом были пленены российскими штурмовиками. Руденко и Павлика отправили на наблюдательный пост в одной из лесопосадок в районе Работино в Запорожской области. При этом ни один из них не был предупрежден, что совсем рядом находятся бойцы ВС РФ. В результате оба были взяты в плен без боя.

Руденко признался, что для военнослужащего ВСУ попадание на передовую - это дорога в один конец. Он отметил, что украинцы не забирают трупы своих погибших, которые числятся как пропавшие без вести. О схожей проблеме ранее рассказывал пленный украинец Лазаркевич - так противник скрывает данные о погибших.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.