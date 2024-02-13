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Военнослужащий ВСУ Руденко назвал удивительным человеческое отношение в плену

Мысль о том, что в российском плену происходит нечто ужасное и туда лучше не попадать, вбивала в голову военнослужащим ВСУ киевская пропаганда. На деле все оказалось совсем по-другому.
2024-02-13 10:28:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Дмитрий Руденко рассказал об условиях содержания в российском плену. Видеозапись беседы с ним предоставило Минобороны России. 

«По рассказам, попадать в плен было страшно. Говорили, что лучше в плен не попадать. Но когда взяли в плен, и кофе сделали с сахаром, и сигарет дали, все, что необходимо. Такое отношение удивило, вроде друг с другом воюем, а отношение человеческое к нам», - заметил Руденко. 

Он подчеркнул, что к пленным не применялось ни физическое, ни моральное насилие. 

Рядовой ВСУ Дмитрий Руденко вместе с ефрейтором Степаном Павликом были пленены российскими штурмовиками. Руденко и Павлика отправили на наблюдательный пост в одной из лесопосадок в районе Работино в Запорожской области. При этом ни один из них не был предупрежден, что совсем рядом находятся бойцы ВС РФ. В результате оба были взяты в плен без боя. 

Руденко признался, что для военнослужащего ВСУ попадание на передовую - это дорога в один конец. Он отметил, что украинцы не забирают трупы своих погибших, которые числятся как пропавшие без вести. О схожей проблеме ранее рассказывал пленный украинец Лазаркевич - так противник скрывает данные о погибших

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленные #Запорожское направление #Работино #Дмитрий Руденко
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