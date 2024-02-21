Лавров встретился с президентом Венесуэлы Мадуро и главой МИД

Российскую делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым принял президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщила Мария Захарова в своем Telegram-канале. На встрече с лидером Венесуэлы Лавров заявил, что Россия как председатель БРИКС будет способствовать сближению Венесуэлы с объединением. Кроме того, Мадуро заявил, что хотел бы приехать в Москву сразу после выборов президента России, передает ТАСС.

Также Лавров переговорил со своим коллегой Иваном Хилем Пинто.

«Условились наращивать темпы и объемы сотрудничества в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, освоении космического пространства, в сфере информационно-коммуникационных технологий и инноваций», - говорится в сообщении МИД РФ.

Собеседники затронули тему культуры и спорта. Так, в сентябре 2023 года в Каракасе начал работу Центр открытого образования с преподаванием ряда предметов на русском языке. Планируется возобновить деятельность Российского центра науки и культуры в Каракасе.

«Сегодня утром мы с министром Хилем, министром культуры Вильегасом и мэром Каракаса Мелендес открыли памятник великому русскому поэту Пушкину в одном из центральных и наиболее известных парков венесуэльской столицы», - отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Латиноамериканское турне Лаврова началось с визита на Кубу - там он встретился со своим коллегой и президентом страны, затем отправился в Каракас. Далее Лавров посетит Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки».