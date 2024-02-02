Врач Орлова объяснила, почему вредно спать в обнимку с плюшевым мишкой

Мягкая игрушка, с которой ребенок спит в одной кровати, может вызвать аллергическую реакцию или кишечное расстройство. К такому выводу пришла руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова. По ее словам, игрушки, падая на пол или сопровождая детей на улице, собирают на себя микробы.

«Сон в обнимку с плюшевым мишкой может приводить к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам. Так как игрушка находится в непосредственной близости к лицу, в том числе ко рту ребенка, из-за этого у ребенка может появиться ОРВИ», - цитирует врача Минздрав Московской области.

Орлова предупредила, что плюшевые игрушки после любой прогулки и особенно посещения поликлиники лучше стирать и дезинфицировать. А покупать игрушки лучше с коротким ворсом или вовсе без него. Также внимание родителей обратили на наполнение товара - оно должно соответствовать стандартам качества.

Ранее стало известно, что в России начнут проверять игрушки на наличие вредного психического воздействия на детей. Специалисты Роскачества выделили 13 признаков товаров, которые могут негативно повлиять на ребенка.