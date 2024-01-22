В Роскачестве предложили проводить психологическую экспертизу детских игрушек

В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек. Соответствующий ГОСТ подготовили в Роскачестве. Специалисты ведомства выделили 13 признаков товаров, способных нанести вред несовершеннолетним.

В запретный список вошли игрушки, изображающие жестокость, насилие, вызывающие ужас и страх, содержащие бранные слова и прочие. Предлагается разделить детские игрушки по возрастам: до 6 лет, до 12, до 16 и от 16 и старше, пишут «Известия».

Сейчас на рынке отсутствуют критерии, определяющие безопасность для душевного и нравственного здоровья детей. Поэтому производители могут продавать изделия, не соответствующие нравственному воспитанию малолетних.