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В Роскачестве предложили проводить психологическую экспертизу детских игрушек

Игрушки предложили поделить по возрастам и выделить 13 признаков товаров, способных нанести вред ребенку.
Ян Брацкий 2024-01-22 09:40:01
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек. Соответствующий ГОСТ подготовили в Роскачестве. Специалисты ведомства выделили 13 признаков товаров, способных нанести вред несовершеннолетним.

В запретный список вошли игрушки, изображающие жестокость, насилие, вызывающие ужас и страх, содержащие бранные слова и прочие. Предлагается разделить детские игрушки по возрастам: до 6 лет, до 12, до 16 и от 16 и старше, пишут «Известия».

Сейчас на рынке отсутствуют критерии, определяющие безопасность для душевного и нравственного здоровья детей. Поэтому производители могут продавать изделия, не соответствующие нравственному воспитанию малолетних.

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