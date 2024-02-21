CNN: Байден поручил своим помощникам представить Трампа невменяемым

Президент США Джо Байден лично поручил своим старшим помощникам по предвыборному штабу более агрессивно сосредоточиться на подстрекательских комментариях бывшего президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

Суть указаний Байдена состоит в том, чтобы значительно активизировать усилия предвыборной кампании по привлечению внимания к «сумасшедшим высказываниям» (президент употребил более крепкое выражение), которые Трамп говорит публично.

Это указание президента, судя по всему, демонстрирует, что Байден считает крайне важным представить своего предполагаемого оппонента-республиканца невменяемым и непригодным для занимаемой должности.

Советники предвыборного штаба Байдена считают главным в своей стратегии предупредить избирателей о том, как будут выглядеть еще четыре года президентства Трампа во всем, от внешней политики до репродуктивных прав и защиты демократических институтов, сообщает телеканал.