Sun: британская ракета Trident II упала рядом с подлодкой, где был глава МО

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Trident II закончились неудачей. 30 января ВМС Великобритании провели пуск с атомной подводной лодки HMS Vanguard, пишет The Sun.

Однако ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан возле британской атомной подводной лодки, с которой она и была запущена. По информации издания, на борту HMS Vanguard находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

«Сразу же началось расследование, чтобы выяснить, что пошло не так, и было поручено найти ракету на дне моря у берегов Флориды», - говорится в публикации.

Это второе неудачное испытание с 2016 года, когда Trident, выпущенный с HMS Vengeance, отклонился от курса в сторону США и автоматически самоуничтожился. Тогда, Великобритания не проинформировала общественность о неудачном запуске Trident II D5 по просьбе Вашингтона.

Баллистическая ракета Trident II способна преодолевать расстояние в 11,3 тысячи километров и может нести ядерные заряды. Она способна поражать малоразмерные высокозащищенные цели - углубленные бункеры и шахтные пусковые установки МБР.