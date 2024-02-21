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Sun: британская ракета Trident II упала рядом с подлодкой, где был глава МО

Инцидент произошел во время учений 30 января у берегов Флориды - ракета упала в океан в нескольких метрах от подлодки, с которой ее запустили.
Ирина Егорова 2024-02-21 05:36:01
© Фото: CfotoKeystone Press Agency, Global Look Press

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Trident II закончились неудачей. 30 января ВМС Великобритании провели пуск с атомной подводной лодки HMS Vanguard, пишет The Sun

Однако ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан возле британской атомной подводной лодки, с которой она и была запущена. По информации издания, на борту HMS Vanguard находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

«Сразу же началось расследование, чтобы выяснить, что пошло не так, и было поручено найти ракету на дне моря у берегов Флориды», - говорится в публикации.

Это второе неудачное испытание с 2016 года, когда Trident, выпущенный с HMS Vengeance, отклонился от курса в сторону США и автоматически самоуничтожился. Тогда, Великобритания не проинформировала общественность о неудачном запуске Trident II D5 по просьбе Вашингтона. 

Баллистическая ракета Trident II способна преодолевать расстояние в 11,3 тысячи километров и может нести ядерные заряды. Она способна  поражать малоразмерные высокозащищенные цели - углубленные бункеры и шахтные пусковые установки МБР.

#испытания #пуск #Великобритания #Trident II #баллистическая ракета #ядерный заряд
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