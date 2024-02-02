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Мастерицы вологодского «ШвейБата» передали бойцам СВО термобелье и маскхалаты

Вологодский «ШвейБат» образован в сентябре 2022 года, главная идея организации заключается в пошиве и доставке теплой одежды, формы, а также других необходимых вещей для военнослужащих.
2024-02-02 14:55:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Инициативные жительницы Вологды создали специальное общественное объединение, которое назвали «ШвейБат». Мастерицы шьют теплые вещи для военнослужащих.

Груз регулярно отправляют в зону специальной военной операции. Неравнодушные вологжанки бескорыстно, на добровольных началах создают вещи, чтобы на передовой они грели наших бойцов и напоминали о том, что дома их любят и ждут. Ассортимент большой, участницы шьют термобелье, маскхалаты, шапки, балаклавы, постельное белье для госпиталей, вяжут носки и изготавливают тактическое снаряжение.

Внести свою лепту в победу может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями людей и организаций, поддерживающих российских военнослужащих. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#МО РФ #волонтеры #СВО #доброинформ #ШвейБат
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