Мастерицы вологодского «ШвейБата» передали бойцам СВО термобелье и маскхалаты

Инициативные жительницы Вологды создали специальное общественное объединение, которое назвали «ШвейБат». Мастерицы шьют теплые вещи для военнослужащих.

Груз регулярно отправляют в зону специальной военной операции. Неравнодушные вологжанки бескорыстно, на добровольных началах создают вещи, чтобы на передовой они грели наших бойцов и напоминали о том, что дома их любят и ждут. Ассортимент большой, участницы шьют термобелье, маскхалаты, шапки, балаклавы, постельное белье для госпиталей, вяжут носки и изготавливают тактическое снаряжение.

Внести свою лепту в победу может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями людей и организаций, поддерживающих российских военнослужащих. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.