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Вопрос с ВНЖ членов группы «Би-2» в Израиле будет решаться в общем порядке

ВНЖ получат те участники рок-группы, которые являются израильтянами.
Никита Черненко 2024-02-02 14:27:01
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

Участники рок-группы «Би-2» получат вид на жительство (ВНЖ) в Израиле в случае, если являются израильтянами, вопрос будет решаться в общем порядке. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление посла Израиля в Москве Симона Гальперина.

Сотрудник израильского посольства отметил, что МИД Израиля не отказывал журналистам из России в допуске на пресс-конференцию группы, и сослался на решение самой рок-группы. На вопрос о том, какой статус будет предоставлен участникам группы, посол отметил, что вопрос не будет решаться в индивидуальном порядке.

«Те, кто являются израильтянами, они израильтяне. Те, кто нет, то нет», - сказал Гальперин.

Ранее в МИД России заявили, что сотрудников российского посольства не допустили на пресс-конференцию группы «Би-2», состоявшейся в Израиле после их возвращения из Таиланда. Российское диппредставительство отметило, что такой шаг говорит о «боязни разоблачения».

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