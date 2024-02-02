МИД заявил о недопуске журналистов из РФ на пресс-конференцию Би-2 в Израиле

Израильский МИД не пустил российских журналистов на пресс-конференцию рок-группы группы Би-2, которая состоялась после возвращения музыкантов из Таиланда. Дипломаты назвали такой шаг «боязнью разоблачения».

«Российских журналистов не пустили на организованную при участии МИД Израиля пресс-конференцию. Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения. С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», - заявили в министерстве.

Вместе с этим дипломаты обратили внимание на распространившиеся в Сети слухи, основанные на фейковой информации. Они отметили, что то российских дипломатов обвиняют «в аресте группы», то обвиняются в «бездействии». По информации МИД РФ, с самого начала сотрудники консульского отдела посольства и генконсульства России действовали в строгом соответствии с регламентом.

Как сообщалось 30 января, Леве* (Егору Бортнику*) из «Би-2» разрешили улететь в Израиль. На тот момент другим участникам рок-группы отказали в ранее согласованном вылете в Израиль, они находились в таиландской миграционной тюрьме.

Музыкантов задержали в Таиланде. Их арестовали после концерта на Пхукете, который, как считают местные правоохранительные органы, прошел незаконно. Также они успели выступить в Паттайе.

Пятеро из семи участников группы являются россиянами, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.