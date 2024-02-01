Бастрыкин поручил изучить угрозу осквернения 38 могил красноармейцев в Таллине

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить данные российского посольства в Эстонии об угрозе осквернения - демонтажа надгробий и могил бойцов Красной армии в Таллине. О начавшейся доследственной проверке сегодня сообщила пресс-служба СКР.

Основанием для проверки стало официальное заявление российской дипмиссии в Эстонии. Российским дипломатам стало известно, что у 38 надгробий красноармейцев на кладбище в Таллине появились таблички с предупреждением о предстоящем демонтаже этих воинских захоронений.

«Информационные таблички появились уже у 38 могил воинов, которым местные гробокопатели обязаны жизнью. Причем делается это втихаря, без какого-либо освещения в СМИ», - сообщили в посольстве.

В российской дипмиссии считают, что эстонские власти специально не афишируют свои намерения в печати, чтобы, «не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними».

В посольстве напомнили, что еще в ноябре 2023 года Эстонский военный музей анонсировал «акцию по "перезахоронению" останков военнослужащих Советской армии и флота», и подчеркнули, что задуманное «принимает ужасающие масштабы».

В официальном заявлении отмечено, что посольство расценивает намерение администрации кладбища как «очередной кощунственный акт государственного вандализма в отношении объектов советского (российского) военно-мемориального наследия» и требует не допустить «позорного глумления над умершими и убрать с могил информационные таблички».