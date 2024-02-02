Шойгу: Киев бросает в бой оставшиеся резервы, чтобы не допустить обрушения обороны

Украинская сторона бросает в бой оставшиеся резервы, чтобы не допустить обрушения обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу заявил о сохранении бойцами ВС РФ стратегической инициативы на всей линии боевого соприкосновения. Министр констатировал, что российские войска продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю.

Как утверждает министр, безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за прошедший месяц составили более 23 тысяч человек. Помимо живой силы, противник потерял свыше трех тысяч единиц различного вооружения, включая технику, поставляемую Киеву странами Запада. По словам Шойгу, среди технки, которой лишились ВСУ за прошедший месяц, были немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки американских ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.