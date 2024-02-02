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Шойгу заявил о потере ВСУ за январь свыше 23 тысяч человек

Новыми данными о потерях ВСУ поделились в Министерстве обороны РФ.
2024-02-02 12:46:01
© Фото: Министерство обороны РФ

ВСУ потеряли за январь 2024 года свыше 23 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», - отметил Шойгу.

Большой урон нанесен и военной технике противника. Сообщается об уничтожении свыше 3 000 единиц различного вооружения, в том числе западного производства - это немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS и т. п.

Министр отметил, что ВС РФ по-прежнему обладают инициативой, а ВСУ теряют боевой потенциал.

«Российская армия сохраняет стратегическую инициативу и продолжает методично снижать боевой потенциал противника», - подчеркнул министр.

Сегодня Сергей Шойгу провел селекторное совещание, на котором прозвучала оперативная информация о ходе специальной военной операции, в том числе об ударах по военным объектам и заводам неприятеля.

Напомним, что, по данным на декабрь 2023 года, потери ВСУ за время специальной военной операции превысили 383 тысячи убитыми и ранеными.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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