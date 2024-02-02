МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что РФ не получала просьб передать тела погибших при крушении Ил-76

Заявление об обращении Украины по поводу тел погибших военнопленных не подтверждено официально.
Никита Черненко 2024-02-02 10:08:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Кремль не поступали обращения с просьбами о передаче тел военнопленных, погибших при крушении российского транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству РИА Новости.

Агентство также отметило, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, будто Киев отправил Москве запрос о передаче тел погибших. Официального подтверждения этой информации не было, в Кремле отметили, что российское правительство не получало никаких запросов.

«В администрацию - нет», - сказал Песков.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что идентифицировал останки погибших при крушении самолета Ил-76. Всего следователи изучили более 670 фрагментов тел погибших, по данным генетической экспертизы, в упавшем самолете, помимо военнопленных, находились шесть членов экипажа, а также три сотрудника военной полиции.

Самолет с 65 пленными военнослужащими ВСУ упал в Белгородской области утром 24 января. Изначально украинские СМИ написали, что ВСУ сбили Ил-76, однако затем удалили эти сообщения с новостных сайтов.

#Россия #Ил-76 #Украина #Дмитрий Песков #Передача погибших
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»