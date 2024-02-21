Командир взвода с позывным «Бес» получил орден Мужества за отличие при освобождении Авдеевки. Он рассказал, чем занималось его подразделение.

«Получили боевой приказ, вышли в направлении Авдеевки. Захватили господствующую высоту - террикон. Установили там свои знамена и дальше пошли в направлении Авдеевки», - рассказал «Бес».

Комзвода рассказал, что его бойцы проводили зачистку 9-го микрорайона, который имеет ключевое значение для контроля над городом. Они взяли в плен двоих украинских военных, которые сдались без боя.

«Бес» рассказал, что дома его ждут жена и дети.

«Гордятся мной. Ждут домой с победой», - сказал он.

Награды бойцам 90-й танковой дивизии группировки «Центр», которые отличились при освобождении Авдеевки, вручил заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин. Награждение прошло в освобожденном городе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.