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В РАН заявили, что Киеву не хватит выделенных 50 млрд евро

Если распределить выделенные для Киева 50 миллиардов евро на четыре года, то получается, что это небольшая сумма, заявил эксперт Шмелев.
Елизавета Егорова 2024-02-01 19:01:01
© Фото: Sascha Steinach, dpa-Zentralbild, Globallookpress

Выделенных Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине может быть недостаточно. Если распределить эту сумму на четыре года, на которые и рассчитано финансирование, то это не такие большие деньги. Об этом заявил в эфире Sputnik руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

«Я думаю, что этих денег Украине, конечно, не хватит. Пятьдесят миллиардов - это не такие большие деньги, если разложить по годам», - сказал эксперт.

Шмелев подчеркнул, что принятие ЕС такого решения еще не означает, что деньги действительно отправятся в Киев, и что финансирование Украины зависит от многих обстоятельств.

«Принятие такого решения еще не означает, что Украина получит эти деньги: обещать жениться еще не значит жениться. Так и здесь...», - отметил эксперт.

Полученные деньги Киев потратит на решение своих социально-экономических проблем. Этого не хватит на устранение всех несовершенств, но хватит, чтобы частично покрыть расходы, добавил политолог.  

Напомним, что 1 февраля на саммите ЕС в Брюсселе была принята программа бюджетной помощи Киеву сроком на четыре года. За нее проголосовали все 27 лидеров государств. Участники мероприятия посчитали, что эта мера обеспечит устойчивое финансирование Украины.

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