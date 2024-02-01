В РАН заявили, что Киеву не хватит выделенных 50 млрд евро

Выделенных Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине может быть недостаточно. Если распределить эту сумму на четыре года, на которые и рассчитано финансирование, то это не такие большие деньги. Об этом заявил в эфире Sputnik руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

«Я думаю, что этих денег Украине, конечно, не хватит. Пятьдесят миллиардов - это не такие большие деньги, если разложить по годам», - сказал эксперт.

Шмелев подчеркнул, что принятие ЕС такого решения еще не означает, что деньги действительно отправятся в Киев, и что финансирование Украины зависит от многих обстоятельств.

«Принятие такого решения еще не означает, что Украина получит эти деньги: обещать жениться еще не значит жениться. Так и здесь...», - отметил эксперт.

Полученные деньги Киев потратит на решение своих социально-экономических проблем. Этого не хватит на устранение всех несовершенств, но хватит, чтобы частично покрыть расходы, добавил политолог.

Напомним, что 1 февраля на саммите ЕС в Брюсселе была принята программа бюджетной помощи Киеву сроком на четыре года. За нее проголосовали все 27 лидеров государств. Участники мероприятия посчитали, что эта мера обеспечит устойчивое финансирование Украины.