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Разработавший «Град» тульский «Сплав» первым получил орден «За доблестный труд»

Тульские оружейники стали первыми обладателями новой государственной награды.
Ирина Елагина 2024-02-02 12:43:01
© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости

Коллектив легендарного оборонного предприятия тульского НПО «Сплав» стал первым обладателем новой государственной награды - ордена «За доблестный труд». Президент России Владимир Путин своим указом отметил особые заслуги тульских оружейников в укреплении обороны страны.

«За выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сплав" имени А.Н. Ганичева», - говорится в тексте указа на портале правовой информации.

НПО «Сплав» в Туле известно своими разработками систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» и «Торнадо».

Ранее сообщалось, что глава государства учредил орден «За доблестный труд» для награждения граждан РФ и трудовых коллективов за высокие достижения в работе в сфере экономики, ОПК, научно-технического развития и укрепления российской государственности.

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