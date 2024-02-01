Путин учредил орден «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Соответствующий документ опубликован на портале.

Орденом будут награждать граждан за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России.

Также орден можно будет получить за высокопроизводительный труд на предприятиях, способствующих увеличению конкурентоспособности отраслей отечественной экономики или различных видов продукции.

Кроме того, орденом награждаются россияне за большие заслуги в сфере государственного строительства и научно-технического развития России, а также за решение социально-значимых задач.

Орден могут получить коллективы предприятий, организаций и учреждений. При этом форма собственности не имеет значения.

Награду необходимо будет носить на левой стороне груди. Если у человека есть другие российские ордена, то орден «За доблестный труд» должен находиться после ордена Гагарина.

Для ежедневного ношения предусмотрена миниатюрная копия награды.