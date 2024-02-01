МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин учредил орден «За доблестный труд»

Орденом «За доблестный труд» будут награждаться три категории граждан.
Алина Луговая 2024-02-01 15:33:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Соответствующий документ опубликован на портале.

Орденом будут награждать граждан за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России.

Также орден можно будет получить за высокопроизводительный труд на предприятиях, способствующих увеличению конкурентоспособности отраслей отечественной экономики или различных видов продукции.

Кроме того, орденом награждаются россияне за большие заслуги в сфере государственного строительства и научно-технического развития России, а также за решение социально-значимых задач.

Орден могут получить коллективы предприятий, организаций и учреждений. При этом форма собственности не имеет значения.

Награду необходимо будет носить на левой стороне груди. Если у человека есть другие российские ордена, то орден «За доблестный труд» должен находиться после ордена Гагарина.

Для ежедневного ношения предусмотрена миниатюрная копия награды.

 

#в стране и мире #награда #Владимир Путин #указ #орден #орден «За доблестный труд»
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»