Додик рассказал о влиянии украинского конфликта на Республику Сербскую

События на Украине оказывают серьезное влияние на Республику Сербскую, рассказал в интервью RT президент Милорад Додик.

По его словам, Республика Сербская каждый день подвергается давлению со стороны Запада. Поскольку западные страны находятся «в коллективной истерике против России», они требуют, чтобы все в регионе присоединились к санкциям. Но Республика Сербская, как и Сербия, не вводят санкции против Москвы, напомнил он.

Из-за односторонних ограничений нарушены связи с Россией, особенно торговые и экономические, сказал Додик. Но и Запад тоже испытывает из-за этого экономические проблемы.

Вызовы, с которыми столкнулись Россия и Республика Сербская, укрепили двусторонние партнерские отношения, сказал лидер Республики Сербской. Додик считает, что Москва проводит верную внешнюю политику и защищает свои интересы.