МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Додик рассказал о влиянии украинского конфликта на Республику Сербскую

Республика Сербская, как и Сербия, не вводят санкции против Москвы, напомнил президент.
Владимир Рубанов 2024-02-21 23:30:01
© Фото: kremlin.ru

События на Украине оказывают серьезное влияние на Республику Сербскую, рассказал в интервью RT президент Милорад Додик.

По его словам, Республика Сербская каждый день подвергается давлению со стороны Запада. Поскольку западные страны находятся «в коллективной истерике против России», они требуют, чтобы все в регионе присоединились к санкциям. Но Республика Сербская, как и Сербия, не вводят санкции против Москвы, напомнил он.

Из-за односторонних ограничений нарушены связи с Россией, особенно торговые и экономические, сказал Додик. Но и Запад тоже испытывает из-за этого экономические проблемы.

Вызовы, с которыми столкнулись Россия и Республика Сербская, укрепили двусторонние партнерские отношения, сказал лидер Республики Сербской. Додик считает, что Москва проводит верную внешнюю политику и защищает свои интересы.

#Россия #санкции #босния и герцеговина #Внешняя политика #Республика Сербская #Милорад Додик
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 