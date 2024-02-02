ТАСС: ВСУ заранее подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными

Боевики ВСУ знали о том, где будет пролетать транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, и заранее подготовили атаку на него. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По сообщению собеседника агентства, американский ЗРК Patriot находился в пассивном режиме на позиции и работал «из засады», ожидая команды на открытие огня. Источник в силовых структурах отметил, что на развертывание системы Patriot требуется достаточно много времени.

«Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключенной РЛС. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», - сообщили в ТАСС.

Ранее представители экстренных служб сообщили о вывозе обломков Ил-76, сбитого в Белгородской области, на спецполигон. Фрагменты самолета вывезли с места крушения после завершения работы следственно-оперативной группы.