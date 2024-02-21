«Зверствовали очень сильно»: жители Авдеевки рассказали о дикости боевиков ВСУ

Спустя несколько дней после штурма Авдеевки в городе практически не осталось целых домов. В одним из частных секторов шли ожесточенные бои, именно здесь заходили российские штурмовые подразделения. Во многих зданиях жилой застройки украинские боевики обустроили огневые точки, прикрываясь мирными жителями города - как уже делали это в Мариуполе.

В Авдеевке остались люди - пожилые или те, кто не смог эвакуироваться по состоянию здоровья. На одной из улиц съемочная группа «Звезды» встретила супругов Пелецких - они только недавно вышли из подвала, где прятались от националистов.

«Зверствовали очень сильно. То ли под допингом. Мог прийти и из автомата стрелять по окнам, по крышам, словами этого не передать. [Российских военнослужащих встретили] как самых родных и самых близких, мы шли по улицам, кого встречали, сразу поздравляли. Настолько это радость, это счастье к нам пришло!» - поделилась жительница Авдеевки Галина Пелецкая.

До спокойной, мирной жизни Авдеевке еще далеко - сразу за городом продолжаются бои, подразделения группировки войск «Центр» давят врага дальше. Но на улицах уже работают наши эвакуационные команды - собирают трофеи. Например, бронетранспортер M113 американского производства, который остался на улицах города. Он угодил в воронку от планирующей авиабомбы.

Спасаясь бегством из города, противник оставил личные вещи, оружие и бронетехнику. Чтобы вытащить этот M113 из лужи, понадобилась мощная ремонтно-эвакуационная машина. Этот американский БТР - во вполне ремонтопригодном состоянии, весьма интересный образец для наших опытных механиков.

«Никогда не видели эти машины, сейчас будем изучать. Своими руками каждый болтик проверим, и в дальнейшем наши механики будут восстанавливать и эту технику», - заявил командир эвакуационного взвода с позывным «Арес».

Однако большинство вражеской техники, брошенной на улицах Авдеевки, - уже не ремонтопригодно. Всю трофейную технику, которую еще можно восстановить, свозят на наши ремонтные базы. Одну из БМП противник оставил практически в идеальном состоянии.

«Это опознавательные знаки ВСУ, очередной трофей, таких у меня уже 3 за этот день, 2 из них американские. ВСУ при отходе побросали совершенно новые исправные образцы вооружения», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Клевер».

Трофейные американские бронетранспортеры после восстановления, вероятно, станут музейными экспонатами. А вот боевую машину пехоты отремонтируют и отправят в бой - естественно, закрасив вражеские «кресты».

Накануне «Звезда» рассказала, как в Авдеевке идет зачистка от боевиков ВСУ. В городе российские штурмовики осматривают каждую улицу и каждый дом.