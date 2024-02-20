Мы сняли уникальные кадры - работу нашей штурмовой группы, которая сейчас ходит по Авдеевке, внимательно осматривая все постройки. Идет зачистка местности - обязательная операция после штурма.

Группу ведет командир с позывным «Маэстро» - из отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Эти парни в Авдеевке уже две недели, и каждый их день во время штурма города - это подвиг.

«БМП застряла, проскочила противника и здесь, в этом доме, в окружении четыре дня просидели девять пацанов. Вышли, мы отбили. Грамотно спланировал командир штурмового отряда - и с двух сторон додавили противника. Там двухэтажка есть - она мешала, там был опорный пункт противника», - рассказывает «Маэстро».

Мы находимся прямо у здания железнодорожного вокзала Авдеевки, и вы можете увидеть, в каком состоянии привокзальные постройки. Здесь шли очень ожесточенные бои, потому что именно здесь был крупный опорник противника. Но наши бойцы смогли его отсюда выбить.

Наши штурмовые группы обошли вражеский опорник с двух сторон и взяли его в клещи. Националисты переодевались в гражданскую одежду и пытались отсюда выйти. На телах погибших боевиков - экстремистские татуировки и сатанинские символы. На удержание опорников в Авдеевке киевский режим перебросил свои лучшие части.

«Здесь был «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Взяли пленного, он пошел на диалог с нами, рассказал, что здесь также принимали участие канадские наемники», - рассказал боец с позывным «ХМАО».

Наши штурмовики показывают расположение «азовцев»: повсюду канадские сухпайки и ящики от боеприпасов с американской маркировкой. Именно здесь был взят в плен командир штурмовой роты. На допросе старший лейтенант ВСУ рассказал, что его перебросили в Авдеевку всего 3 дня назад - фактически, на убой.

«У меня сейчас в роте 12 человек, из них 4 офицера. А остальные все, видимо, уже мертвы», - говорит он.

Брошенные своими командирами, в плен попали десятки боевиков. Погибших - больше полутора тысяч.

Это важнейшее место - памятник советским воинам-освободителям. Рядом - наши героические штурмовики, российский триколор, а также другие флаги наших подразделений.

Флаг Республики Тыва подняли здесь военнослужащие Отдельной гвардейской горной мотострелковой бригады. Один из самых мощных вражеских укрепрайонов на всем фронте взяли бойцы из разных регионов России - те же штурмовые подразделения, что освобождали Марьинку, Попасную и Мариуполь. И они готовы продолжать.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.