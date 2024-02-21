«Происходящее невероятно интересно»: как в Казани прошло открытие «Игр будущего»

Сегодня в Казани прошло торжественное открытие международного турнира «Игры будущего». В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. Также на мероприятии присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Сербской, Таджикистана и Узбекистана.

«Игры будущего» стали первым международным мультиспортивным турниром в фиджитал-формате, объединяющем классический и цифровые виды спорта. Программа соревнований объединяет 21 дисциплину по пяти направлениям: стратегия, тактика, спорт, технологии и скорость.

В состязаниях примут участие свыше 2 тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Приехали спортсмены даже из США и Канады.

«Я впервые на таком мероприятии. Сначала мне казалось, что это странно. Сильно отличается от привычного. Сейчас, находясь здесь, могу сказать, что происходящее невероятно интересно. Мне понравились Москва и Казань. Красивые города», - говорят иностранные гости.

Несмотря на то, что торжественное открытие прошло сегодня, соревнования стартовали 19 февраля. Они продолжатся до 3 марта.

Все участники буду бороться за денежный приз и трофей, который побывал в космосе. Общий призовой фонд составляет 10 миллионов долларов.