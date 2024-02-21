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Главы Казахстана и Узбекистана предложили провести «Игры будущего» в их странах

Лидеры стран-гостей в ходе церемонии открытия обратились к публике на национальных языках.
Сергей Лебедев 2024-02-21 20:37:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президенты Казахстана и Узбекистана во время церемонии открытия «Игр Будущего» в Казани предложили провести следующие соревнования в их странах. Перед этим российский лидер Владимир Путин предложил своим иностранным коллегам сказать пару слов для публики.

Руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана обратились на своих национальных языках. При этом Касым-Жомарт Токаев предложил в следующем году провести «Игры Будущего» у него в стране.

С аналогичным предложением выступил Шавкат Мирзиеев. Он хочет, чтобы соревнования прошли в Узбекистане в 2026 году.

Напомним, сегодня Владимир Путин и зарубежные лидеры приняли участие в церемонии открытия «Игр Будущего».

#Владимир Путин #Узбекистан #Казахстан #казань #Церемония открытия #Игры будущего
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