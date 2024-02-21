Главы Казахстана и Узбекистана предложили провести «Игры будущего» в их странах

Президенты Казахстана и Узбекистана во время церемонии открытия «Игр Будущего» в Казани предложили провести следующие соревнования в их странах. Перед этим российский лидер Владимир Путин предложил своим иностранным коллегам сказать пару слов для публики.

Руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана обратились на своих национальных языках. При этом Касым-Жомарт Токаев предложил в следующем году провести «Игры Будущего» у него в стране.

С аналогичным предложением выступил Шавкат Мирзиеев. Он хочет, чтобы соревнования прошли в Узбекистане в 2026 году.

Напомним, сегодня Владимир Путин и зарубежные лидеры приняли участие в церемонии открытия «Игр Будущего».