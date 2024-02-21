В ВСУ обвинили The New York Times в распространении «российской пропаганды»

Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой обвинил американскую газету The New York Times в распространении «российской пропаганды». Ему не понравилась статья о сотнях погибших и захваченных в плен бойцах ВСУ в результате боев за Авдеевку. По словам военного, цифры намного меньше.

«К сожалению, не знаю, сознательно ли авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований», - цитирует ТАСС слова Лихового.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что в результате боев за город в плен попали сотни украинских военных. Это является катастрофической потерей для ВСУ.

Отмечается, что потеря Авдеевки будет иметь разрушительные последствия для слабого морального духа украинцев.