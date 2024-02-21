Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП

Запорожскую АЭС - самую крупную атомную электростанцию в Европе - в минувший вторник, 20 февраля, отключили от резервной внешней ЛЭП. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет «360». Его слова приводит на официальном сайте Международное агентство по атомной энергии.

Таким образом, объект на данный момент получает энергию от единственной работающей линии 750 кВ, объяснил Гросси.

«Потеря линии 330 кВ означает, что у станции в настоящее время нет резервных вариантов внешнего электроснабжения», - сказал он.

В официальном Telegram-канале ЗАЭС заявили, что риски для нарушения пределов безопасности отсутствуют. Как уточняется, уровень радиации находится в пределах нормы и не превышает естественных природных значений. Также на станции напомнили, что все шесть блоков находятся в режиме останова.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подчеркивал, что АЭС ничего не угрожает, кроме киевского режима.