Хуснуллин: аэропорт в Мариуполе планируют восстановить в 2026-2027 годах

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также рассказал о планах по восстановлению аэропортов в Мелитополе и Донецке.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что восстановление аэропорта в Мариуполе ДНР запланировано на 2026-2027 годы.

«Это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта в Таганроге - 150 километров, но в планах у нас стоит», - сказал он.

Кроме того, заместитель председателя правительства России заявил, что необходимо будет восстановить аэропорт в Мелитополе Запорожской области.

«Он всегда там был, большой аэропорт - значит, его надо восстанавливать», - уточнил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что решение о восстановлении воздушной гавани в Донецке будет приниматься с учетом обстановки в городе.

Зампред российского правительства, выступая на Московском урбанистическом форуме, также заверил, что восстановление Крымского моста идет точно по графику. По его словам, работы ведутся в два этапа, первый планируется завершить уже к 15 сентября. Хуснуллин отметил, что он ежедневно получает отчеты от строителей и всегда находится с ними на прямой связи.