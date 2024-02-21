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Владельцы QIWI-кошельков могут получить компенсацию через АСВ

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что владельцы электронных кошельков могут подать заявление на получение выплат.
Максим Крюков 2024-02-21 15:58:01
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press © Видео: Агентство по страхованию вкладов

У владельцев электронных кошельков КИВИ Банка есть возможность подать заявление в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на получение компенсации. Об этом сообщили в госкорпорации.

В АСВ также напомнили, что средства, которые находятся на QIWI-кошельках, являются электронными денежными средствами и согласно закону «О страховании вкладов в банках РФ» не подлежат страхованию.

«Владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в КИВИ Банке», - сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что в течение 30 рабочих дней гражданин получит уведомление о результатах рассмотрения заявления. При этом выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур (процедуры, ведущие к прекращению деятельности предприятия), добавили в агентстве.

Сегодня Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию у КИВИ Банка. По оценкам регулятора, кредитная организация регулярно нарушала федеральное законодательство и проводила рискованные для российских граждан операции. Финансовый аналитик Михаил Беляев напомнил, что сумма, которая не превышает 1,4 миллиона рублей, застрахована. По его словам, по этой сумме гражданин получит средства в полном объеме, причем не из средств банка, у которого была отозвана лицензия, а из ресурсов Агентства по страхованию вкладов.

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