Боец «Тор» рассказал, как обманули ВСУ в Авдеевке для выхода в тыл по трубе

Военнослужащий с позывным «Тор» рассказал, как в ходе освобождения Авдеевки его подразделение сделало обманный маневр, чтобы наши бойцы могли пройти по трубе в тыл противника.

«Стояла задача пройти по трубе газовой, метр пятьдесят высота, по воде три километра 700 метров. Выйти и попасть на 3-ю улицу. Чтобы та группа заняла 3-ю улицу, нам пришлось вызывать на себя удар», - рассказал он.

Подразделение «Тора» с двумя танками и одной БМП отправилось прорываться через бывшую турбазу «Царская охота». Там их атаковала артиллерия, а тем временем наши штурмовики смогли пройти в тыл ВСУ по трубе, выйти на 3-ю улицу и закрепиться там.

«Мы здесь дали бой. Получилось, что мы создали обманный маневр для отвлечения противника на себя. Они полночи били по нам кассетами, дронами, мы отбивались. И когда дали команду нам отойти, мы ушли», - рассказал «Тор».

Военнослужащий был награжден одним из 15 орденов Мужества, которые вручил в освобожденной Авдеевке отличившимся бойцам заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.