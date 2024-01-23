Россияне смогут заселяться в гостиницы по оцифрованному паспорту

Постояльцы российских гостиниц смогут не предъявлять паспорт при регистрации, если они пользуются приложением «Госуслуги» и могут предоставить документы в электронном виде. Эти и другие новации содержатся в акте об упрощенной регистрации по месту временного пребывания в гостинцах, который правительство планирует принять в апреле 2024 года.

Кабмин уже утвердил «дорожную карту» по внесению необходимых изменений в нормативное регулирование туристической сферы.

«Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить документы в электронном виде через приложение "Госуслуги"», - отметили в пресс-службе правительства России.

Также россияне смогут заселяться в гостиницы по предъявлению заграничного паспорта, вне зависимости от места постоянного проживания, указано в документе. Утвержденная кабмином «дорожная карта» позволит снять дополнительные барьеры для бизнеса, считают в правительстве.