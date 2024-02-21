В РСТ рассказали о плюсах заселения в отели по военному билету и правам

Законопроект, разрешающий заселяться в отели по военному билету и правам, упростит заселение туристов и позволит военнослужащим в полном объеме пользоваться услугами гостиниц. Об этом сообщил в беседе со «Звездой» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, подобная мера полностью реализуема в сегодняшних условиях.

«Эти документы позволяют идентифицировать личность, а если позволяют, значит, выполняются функции, которые перед регистрацией стоят», - сказал он.

Специалист уточнил, что подобное разрешение должно быть осуществлено «в обязательном порядке» для военных, которые на руках имеют не паспорт, а только военный билет. Также это повлияет на удобство заселения для тех, кто имеет при себе права либо в физическом виде, либо в мобильном приложении.

По словам Барзыкина, никаких трудностей в проверке личности с помощью военного билета на данный момент нет, однако необходимо усовершенствовать, «прокачать» эту процедуру для использования только водительского удостоверения.

Напомним, сегодня в Минэкономразвития выступили с предложением разрешить использование этих документов для заселения туристов, в том числе предусматривается их предоставление с помощью мобильного приложения. Подобная мера станет частью «дорожной карты» туристической сферы.