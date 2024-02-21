Правительство предложило разрешить селиться в отели по военному билету и правам

В Минэкономразвития предложили разрешить туристам селиться в отели не только по паспорту, но и по военному билету и правам. Соответствующий законопроект был размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу, а также дать возможность регистрироваться по месту пребывания и жительству в пределах России документами, удостоверяющими личность военнослужащего России и водительским удостоверением», - говорится в документе.

Мера также предусматривает предоставление этих документов через мобильное предложение «Госуслуги». Подобные нововведения станут частью «дорожной карты» по внесению необходимых изменений в нормативное регулирование туристической сферы.

Ранее также вынесли предложение позволить постояльцам предоставлять паспорт при заселении в электронном виде, для этого необходимо использовать приложение «Госуслуги». Документ также предполагает регистрацию в отеле с помощью заграничного паспорта.