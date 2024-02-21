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Путин заявил, что героизм летчиков помог добиться перелома на передовой

Президент поблагодарил военных летчиков за их мужество, профессионализм и самоотверженность в бою.
Елизавета Кондрикова 2024-02-21 12:17:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов ВКС России за героизм, который помог Российской армии добиться перелома на сложных участках передовой.

«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - сказал президент в рамках встречи с военными летчиками и участниками СВО.

Российский лидер также выразил признательность бойцам за их мужество и отвагу, а также профессионализм и самоотверженность, проявленные в боевых действиях.

Президент сегодня встретился с военнослужащими на аэродроме Чкаловский в Подмосковье в преддверии празднования Дня защитника Отечества. В ходе встречи он вручил госнаграды воинским частям и подразделениям ВКС и передал главному командованию список иконы «Спас Нерукотворный».

 

#ВКС РФ #Владимир Путин #военные летчики #президент россии #аэродром Чкаловский
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