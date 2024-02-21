Путин заявил, что героизм летчиков помог добиться перелома на передовой

Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов ВКС России за героизм, который помог Российской армии добиться перелома на сложных участках передовой.

«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - сказал президент в рамках встречи с военными летчиками и участниками СВО.

Российский лидер также выразил признательность бойцам за их мужество и отвагу, а также профессионализм и самоотверженность, проявленные в боевых действиях.

Президент сегодня встретился с военнослужащими на аэродроме Чкаловский в Подмосковье в преддверии празднования Дня защитника Отечества. В ходе встречи он вручил госнаграды воинским частям и подразделениям ВКС и передал главному командованию список иконы «Спас Нерукотворный».