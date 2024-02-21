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Путин отметил мужество и отвагу, проявленные бойцами ВКС России в ходе СВО

За плечами этих военнослужащих тысячи боевых вылетов, отметил российский лидер.
Анна Назайкина 2024-02-21 11:54:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие ВКС России проявили мужество и отвагу в ходе спецоперации, отметил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Сегодня на аэродроме Чкаловский в Московской области состоялась церемония вручения госнаград воинским частям Воздушно-космических сил. На торжественном мероприятии также присутствовали глава Минобороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов.

«Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил», - сказал президент России.

Глава государства обратил внимание на то, что за плечами этих военнослужащих тысячи боевых вылетов, они проявили свое высочайшее мастерство в ходе решения поставленных задач.

 

#вкс #спецоперация #Владимир Путин #Церемония вручения #госнаграды #аэродром Чкаловский #СВО
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