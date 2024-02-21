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Путин вручил ордена воинским частям ВКС

В церемонии принимали участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов.
2024-02-21 11:33:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил.

Мероприятие, в ходе которого глава Российского государства встретился с военными летчиками, состоялось на аэродроме Чкаловский в Московской области. Встреча прошла в преддверии праздника 23 февраля в торжественной обстановке и под звуки духового оркестра.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов. Глава российского оборонного ведомства по прибытии Путина на аэродром доложил ему о построении войск.

Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоен ордена Суворова. Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Отдельный вертолетный полк удостоен ордена Кутузова.

Также Путин передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #вкс #Путин #Чкаловский
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