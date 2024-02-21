Экономист Беляев объяснил, как выплачивать кредит банку, потерявшему лицензию

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе со «Звездой» объяснил порядок действий для клиентов банка, у которого была отозвана лицензия. По его словам, существует стандартная процедура в таких случаях.

Напомним, сегодня утром стало известно, что ЦБ лишил лицензии КИВИ Банк. По оценкам регулятора, финансовая организация регулярно нарушала федеральное законодательство, а также проводила рискованные для россиян операции.

Вкладчики банка должны знать, что сумма, которая не превышает 1,4 млн рублей, застрахована, по этой сумме выплачиваются средства в полном объеме, причем не из средств банка, у которого отозвана лицензия, эти средства выплачиваются Агентством по страхованию вкладов, объяснил эксперт.

«Это совершенно другой источник, волноваться за целостность этих денег не стоит. Все счета если у вас в одном банке, эти счета суммируются, это тотальная, общая сумма», - сказал Беляев.

Выплаты начинаются через две недели после так называемого страхового случая, то есть отзыва лицензии. Клиенты банка могут зайти на соответствующий сайт - или ЦБ, или конкретного банка - и выяснить, через какой банк будут выплачиваться эти средства.

«Если у вас, допустим, были средства в этом банке зачислены от какой-то крупной продажи или крупных поступлений - допустим, реализация квартиры, дачи, - то они учитывались там на специальных счетах, эти суммы застрахованы на сумму до 10 млн рублей», - рассказал аналитик.

Кроме того, эксперт рассказал, как быть тем клиентам, которые взяли кредиты в банке, который утратил лицензию.

«Кредиты тоже надо выплачивать, выполнять свои кредитные обязательства, в этих случаях назначается банк-агент, который будет вести ваши кредитные дела. Нужно подождать в течение двух недель», - разъяснил Беляев.

Клиенту необходимо установить, какой будет назначен банк-агент по работе с его кредитным делом, и продолжать через него вести дела с этим банком по обслуживанию кредитных обязательств, заключил экономист.