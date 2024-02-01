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Останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом идентифицировали

Следователи обнаружили и изъяли более 670 фрагментов тел погибших при крушении Ил-76.
Елизавета Егорова 2024-02-01 14:47:01
© Фото: СК РФ

Следственный комитет России идентифицировал останки погибших при крушении самолета Ил-76 утром 24 января в Белгородской области. Всего следователи изучили более 670 фрагментов тел погибших.

«В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших», - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Генетическая экспертиза установила, что в упавшем самолете находились шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что судно с украинскими пленными на борту было сбито ракетой американской системы Patriot. По словам Владимира Путина, это установила экспертиза.

Позже эту информацию подтвердили и в СК РФ. Специалисты нашли на месте трагедии 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет. На них были английские маркировки и надписи, уточнило следствие.

#Ил-76 #крушение #СК РФ #Экспертиза #Останки
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