МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров встретился с президентом Кубы

Глава МИД РФ уже провел встречу со своим коллегой Бруно Родригесом.
Ирина Егорова 2024-02-20 00:19:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале. 

«Сергея Лаврова принимает президент Кубы», - сказано в сообщении Захаровой.  

Политики пожали друг другу руки и сели за стол переговоров. Мигель Диас-Канель сказал о том, что рад встрече с Лавровым. 

«Отношения между РФ и Кубой постоянно укрепляются. Отношения, которые связывают плотный исторический фундамент, зрелые и крепкие отношения, которые выдержали испытания временем», - заявил лидер Кубы.

С визита на Кубу начинается латиноамериканское турне Лаврова. У министра иностранных дел России также запланированы переговоры в Венесуэле и Бразилии, где он примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки».

Во время посещения Кубы 19 февраля он встретился со своим коллегой Бруно Родригесом. Политики обсудили вопрос укрепления двустороннего сотрудничества и наращивание связей в различных областях. Глава внешнеполитического ведомства не исключил увеличение количества авиарейсов на Кубу, если будет спрос на туристические услуги латиноамериканской страны. 

#Мария Захарова #Куба #Лавров #Латинская Америка #переговоры #Президент
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 