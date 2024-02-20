Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

«Сергея Лаврова принимает президент Кубы», - сказано в сообщении Захаровой.

Политики пожали друг другу руки и сели за стол переговоров. Мигель Диас-Канель сказал о том, что рад встрече с Лавровым.

«Отношения между РФ и Кубой постоянно укрепляются. Отношения, которые связывают плотный исторический фундамент, зрелые и крепкие отношения, которые выдержали испытания временем», - заявил лидер Кубы.

С визита на Кубу начинается латиноамериканское турне Лаврова. У министра иностранных дел России также запланированы переговоры в Венесуэле и Бразилии, где он примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки».

Во время посещения Кубы 19 февраля он встретился со своим коллегой Бруно Родригесом. Политики обсудили вопрос укрепления двустороннего сотрудничества и наращивание связей в различных областях. Глава внешнеполитического ведомства не исключил увеличение количества авиарейсов на Кубу, если будет спрос на туристические услуги латиноамериканской страны.