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Эксперт по сетевым угрозам объяснил, почему мошенникам нельзя говорить да и нет

Специалист считает, что мошенники могут записать ответы жертвы и затем использовать в преступных целях.
Ирина Елагина 2024-02-02 10:33:01
© Фото: Erik Reis - IKOstudio, Ingram Images, Globallookpress

Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин разработал несколько простых правил общения с телефонными мошенниками, которые позволят не стать жертвой обмана. Своими советами специалист поделился с «Лентой.ру».

«Ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками», - рассказал эксперт.

Он пояснил, что телефонные мошенники могут записать ответы человека и впоследствии использовать эти слова в преступных целях. Например, дать от имени жертвы согласие на выдачу кредита и так далее.

Эксперт считает, что лучше заменить утвердительные и отрицательные частицы фразами «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю». И напомнил, что с подозрительными собеседниками лучше сразу прекратить разговор.

Ранее ученый из Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин объяснил, что современные IT-технологии и нейросеть помогают преступникам подделывать голоса людей.

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