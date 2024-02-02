Эксперт по сетевым угрозам объяснил, почему мошенникам нельзя говорить да и нет

Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин разработал несколько простых правил общения с телефонными мошенниками, которые позволят не стать жертвой обмана. Своими советами специалист поделился с «Лентой.ру».

«Ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками», - рассказал эксперт.

Он пояснил, что телефонные мошенники могут записать ответы человека и впоследствии использовать эти слова в преступных целях. Например, дать от имени жертвы согласие на выдачу кредита и так далее.

Эксперт считает, что лучше заменить утвердительные и отрицательные частицы фразами «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю». И напомнил, что с подозрительными собеседниками лучше сразу прекратить разговор.

Ранее ученый из Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин объяснил, что современные IT-технологии и нейросеть помогают преступникам подделывать голоса людей.