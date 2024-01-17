Эксперт Девяткин объяснил, как мошенники подделывают голоса с помощью нейросети

Мошенничество с помощью программ, подделывающих голос, можно легко выявить и пресечь возможную кражу. Для этого существует довольно простой способ, основанный на несовершенстве нейросетей и основанных на них приложений. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.

По словам эксперта, данная технология далеко не нова и широко распространена - существует множество приложений, способных бесплатно генерировать нужные фразы на основе образца голоса. Однако мошенники нечасто прибегают к таким программам - для этого необходимо долго изучать жертву и получить нужный образец голоса в надлежащем качестве, чтобы создать как можно более реалистичный образ «собеседника».

«Когда жертве поступает звонок якобы от его родственника, что-то может пойти не так. Программа, которая подделывает голос, как правило, не может автоматически подделывать нужные ответы. Это как робот. Когда мне поступают звонки от каких-либо банков, ботов, я всегда задаю вопрос: "Сколько будет дважды два?" Как правило, там нет ответа... Это не тот уровень, чтобы робот в процессе разговора придумывал сам логичные ответы», - рассказал эксперт.

Девяткин добавил, что если разговор кажется подозрительным, то следует задать «родственнику» пару вопросов, на которые знать ответ может только реальный обладатель голоса. Большинство мошенников лишь заранее записывают необходимые фразы, и поэтому бот не сможет ответить на такие вопросы и не поддержит беседу.

Напомним, что в Центробанке предупредили россиян о мошенниках, которые могут попытаться украсть деньги со счетов своих жертв, притворившись их родными и близкими. Для этого преступники добывают информацию о близком круге общения с помощью социальных сетей.