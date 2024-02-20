The Times: прием «революционных» лекарств от болезни Альцгеймера опасен

Ученые высказали сомнения насчет результативности «революционных» лекарств для лечения болезни Альцгеймера. Речь идет о препаратах леканемаба от японской Eisai и ее американского партнера Biogen и донанемаба производства американской компании Lilly, пишет газета The Times.

По мнению группы исследователей, результатов клинических испытаний недостаточно, чтобы утверждать о безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Их бесконтрольное применение может привести к серьезным побочным эффектам, среди которых кровотечения и сокращение мозга, пишет RT.

Ранее руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний ФЦМН ФМБА Елена Катунина допустила, что самые современные модели искусственного интеллекта могут тоже «заболеть болезнью Альцгеймера» - из-за программного сбоя начать все забывать.