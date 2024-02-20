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Синоптик Леус назвал вторник самым холодным днем этой недели в Москве

Температура опустится до 6 градусов со знаком минус, что соответствует климатической норме в столице в это время.
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 09:42:01
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Вторник, 20 февраля, станет самым холодным днем этой недели в Москве, температура опустится до 6 градусов ниже нуля, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Уходя на юго-восток, он сохранит в регионе сухую и довольно солнечную погоду», - написал Леус в своем Telegram-канале.

Днем в городе сохранится температура от -4 до -6, в ночь она снизится до -9 градусов. По словам специалиста, такая температура в столице характерна для конца февраля, передает «360».

В Московской области погода будет немного холоднее - ночью -12 градусов, днем -3...-8. При этом атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Завтра же в столицу придет снег и потеплеет до 1-3 градусов ниже нуля.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец назвал март в Центральной России «четвертым месяцем метеорологической зимы». По словам эксперта, раннюю и своевременную весну в этом году в регионе ждать не стоит. Погода на стыке зимы и весны будет «относительно теплой».

#Москва #в стране и мире #Погода #зима #прогноз #Михаил Леус
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