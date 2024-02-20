TOI: на фоне войны с ХАМАС израильский ВВП снизился на 20%

Израильский ВВП снизился на 20% в годовом выражении на фоне затяжного противостояния с палестинским радикальным движением ХАМАС. Такие итоги четвертого квартала подвели опрошенные изданием The Times of Israel (TOI) эксперты. Этот спад экономики Израиля стал самым резким после 2020 года, когда ВВП рухнул на 30% из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.

В этот раз у экономической турбулентности несколько причин, полагают эксперты. Это и призыв 300 тысяч резервистов, покинувших свои рабочие места, и спонсируемое правительством строительство жилья для более чем 120 тысяч эвакуированных из приграничных районов израильтян.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале октября прошлого года, когда ХАМАС обстрелял приграничные израильские города и захватил в них десятки заложников. Тель-Авив в ответ объявил о проведении военной операции. Несколько недель сектор Газа подвергался массированным бомбардировкам, после чего силы ЦАХАЛ приступили к наземной операции. Сейчас разрушенная Газа блокирована, поставки гуманитарной помощи населению затруднены. Людям не хватает продовольствия, воды, топлива и медикаментов.