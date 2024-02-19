Пленный боевик из Авдеевки рассказал о канадских наемниках в рядах националистов

В Авдеевке, которую ранее освободили российские военные, на стороне националистов воевали канадские наемники. Об этом рассказал взятый в плен командир роты первого стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на основе «Азова»*.

«В роте осталось два взвода. Есть канадцы. Как иностранный легион», - сказал на допросе украинский офицер.

Со его слов, перед батальоном стояла задача вклиниться в боевые порядки российских сил и рассечь их. Но в итоге боевики попали в окружение.

Пленный отметил, что командир бригады националистов находится в Покровске. Он на передовую не выезжает.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.