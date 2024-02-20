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Фуры с техникой для ВСУ застряли на границе с Польшей из-за забастовок фермеров

Свидетели забастовки публикуют фотографии грузовиков, которые должны идти к украинским артиллеристам для разгрузки боеприпасов на позиции.
Ирина Егорова 2024-02-20 03:44:01
© Фото: Nazar Smyk, Х

На украинско-польской границе застряли фуры с военной техникой для ВСУ. По сообщениям очевидцев, фуры стоят заблокированными уже 3 дня. Пересечь границу им не дают польские фермеры.

«Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают. На данных фото - грузовики, которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции», - цитирует Life слова очевидца Назара Смык.

Напомним, что под давлением фермеров Польша не подчинилась решению ЕС о снятии эмбарго с поставок украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров - вместе с Варшавой эти ограничения одностороннем порядке сохранили ограничения Братислава и Будапешт. Тем не менее, украинские фуры с зерном пытались пересечь границу, в ответ польские фермеры вышли на марш протеста и перекрыли дороги у границы. Руководство Украины рассматривает варианты ответных мер на блокаду поставок украинского зерна в Польшу. Среди различных предложений звучат и заградительные торговые меры для импорта товаров из Польши.

#Украина #Польша #Граница #грузовики #фуры #забастовка
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