Лавров: Россия будет содействовать Кубе в сближении с БРИКС

В ходе разговора министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По словам главы МИД России, для кубинской экономики актуальны поставки российской нефти, продовольствия и удобрений. Этот факт также видится привлекательным и для российского бизнеса - в качестве возможности инвестировать в экономику Кубы.

Также собеседники затронули тему туризма в латиноамериканскую страну.

«Отмечен устойчивый рост количества российских туристов, приезжающих на ваши прекрасные курорты. Здесь принимают карту "МИР", делающую пребывание россиян на кубинской земле абсолютно комфортным. Количество прямых рейсов из России больше, чем раз в неделю. Это количество можно увеличить, если будет дополнительный спрос», - отметил Лавров.

Москва осуждает незаконную торгово-экономическую и финансовую блокаду Кубы со стороны США, заявил Лавров, и отметил, что Россия будет содействовать Кубе в сближении с БРИКС, а также способствовать развитию отношений с ЕАЭС.

Также Лавров и лидер Кубы обсудили спортивные, культурные и образовательные планы двух стран. Куба будет принимать участие в «Играх Будущего» в Казани, а также в конкурсе популярной песни «Интервидение».

Разговор продлился около часа, по итогам которого Лавров пригласил главу Кубы в Москву.

В рамках латиноамериканского турне Лавров уже провел встречу со своим коллегой Бруно Родригесом.

«Мы с Родригесом поддерживаем регулярные контакты, встречаемся не один раз за год. Это помогает обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений и уделять особое внимание международной обстановке, которая стремительно, противоречиво развивается. Поэтому плотная, регулярная "сверка часов" вполне оправдана. Видим добавленную стоимость от такого рода контактов», - отметил Лавров.

У министра иностранных дел России также запланированы переговоры в Венесуэле и Бразилии, где он примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки».