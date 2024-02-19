Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу. Кадры встречи министра в аэропорту Гаваны в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

У главы внешнеполитического ведомства запланирован ряд встреч и важных переговоров. Сергей Лавров встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и своим коллегой Бруно Родригесом.

Главными темами бесед станут укрепление двустороннего сотрудничества и наращивание связей в различных областях. С визита на Кубу начинается латиноамериканское турне Лаврова. До 22 февраля глава МИД РФ также посетит Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки».