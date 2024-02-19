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Лавров прибыл с визитом на Кубу

С визита на Кубу начинается поездка Сергея Лаврова по Латинской Америке, у министра также запланированы переговоры в Венесуэле и Бразилии.
Ян Брацкий 2024-02-19 12:53:01
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу. Кадры встречи министра в аэропорту Гаваны в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

У главы внешнеполитического ведомства запланирован ряд встреч и важных переговоров. Сергей Лавров встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и своим коллегой Бруно Родригесом.

Главными темами бесед станут укрепление двустороннего сотрудничества и наращивание связей в различных областях. С визита на Кубу начинается латиноамериканское турне Лаврова. До 22 февраля глава МИД РФ также посетит Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки».

#в стране и мире #Сергей Лавров #Куба #МИД России #Большая двадцатка
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