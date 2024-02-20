Десять лет расстрелу Майдана: как украинцы потеряли страну

20 февраля 2014 года. Идет четвертый месяц так называемого Евромайдана в Киеве. Уже произошли столкновения митингующих с милицией. Но именно к этому моменту кажется - все близится к завершению. Подписано соглашение между оппозицией и правительством. На бумаге учтены интересы обеих сторон, а организаторы протестов заверяют: госпереворота не будет. Внезапно в толпе раздаются выстрелы.

С новой силой пылают административные здания. Сотрудники украинского подразделения МВД «Беркут» пытаются остановить насилие, но в них летят коктейли Молотова, петарды, камни.

По улицам несут раненых. Митингующие теснят «Беркут» от Дома профсоюзов к Европейской площади и с улицы Грушевского.

Съемочная группа «Звезды» работала на Майдане в те дни. Наш корреспондент Максим Гриценко застал столкновения митингующих с милицией. Сегодня эти кадры - свидетельство одного из самых кровавых переворотов в современной истории.

«Сейчас противостояние происходит и на улице Липская. В ход идут коктейли Молотова. Оппозиционеры штурмуют центральный офис Партии регионов», - рассказывал Максим Гриценко.

Становится ясно: стреляют снайперы - метко, но не избирательно. Причем со стороны тыла митингующих.

«Янукович уже отдал власть. Уже большинство членов его команды покинули Украину, сбежали. И даже администрацию президента Украины уже, по-моему, не охраняли. Смысла не было. Но команду никто не отменял, потому что было уже все готово, люди были заряжены, снайперские винтовки были розданы, снайперы были привезены. Поэтому начали стрелять в людей», - говорит народный депутат Украины (2002-2014 гг.) Олег Царев.

Смыслом, вероятно, и было разжигание новых столкновений митингующих с милицией. Зачинщики беспорядков стремились не позволить протестам затихнуть, взять власть любой ценой. Нынешний украинский режим в этот день вместо траура по погибшим отмечает годовщину госпереворота.

«Самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю. 10 лет назад украинцы решили раз и навсегда: мы хотим и будем жить только в европейском государстве», - заявляет Зеленский.

Даже в Раде те депутаты, кто был на стороне действующего президента Януковича, после расстрела на Майдане начинают менять позицию.

«Депутатов, которые в конечном итоге поддержали эти неконституционные решения - их было достаточно много. Можно по пальцам пересчитать людей, которые не поддержали этот госпереворот, незаконную отставку, назначение исполняющего обязанности», - говорит Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины пятого-седьмого созывов.

Горячая пора на Майдане с горящими покрышками и организованными отрядами вооруженных митингующих началась 1 декабря. Причем те, кто видел это своими глазами, утверждают: группы молодых людей с холодным и огнестрельным оружием появились почти одномоментно, и это были подготовленные боевики.

«На конец 2013 года под ружьем у украинских олигархов, на финансировании, было порядка 10-15 тысяч молодых боевиков, которых уже сколотили в группы, у них были командиры», - рассказывает глава украинской политической партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец.

После эскалации 20 февраля Янукович под прямыми угрозами физической расправы покидает страну. В результате расстрела на Майдане в этот день погибли 53 человека. В их числе были и митингующие, и сотрудники милиции. Огневые позиции снайперов так никто и не определил. А обещанное киевскими властями расследование о зачинщиках стрельбы до сих пор не доведено до конца.