Экс-глава МВД Украины: снайперами на Майдане были выходцы из Прибалтики и Грузии

«Неизвестными снайперами» во время государственного переворота 2013-2014 годов на Украине были большей частью выходцы из стран Балтии и Грузии, завил бывший министр внутренних дел страны Виталий Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эти люди были тесно связаны со спецслужбами США и западных государств. Уже в декабре сотрудники правоохранительных органов располагали информацией о том, что в Киев нелегально завозят огнестрельное оружие, рассказал экс-министр.

В операции на Майдане было задействовано несколько групп профессиональных стрелков, которые не знали о деятельности друг друга, сказал Захарченко. Группы, которые отвечали непосредственно за стрельбу по протестующим, не знали о деятельности друг друга.

У этих людей были заранее приготовлены места для стрельбы, куда они скрытно прибывали без оружия и потом так же скрытно отходили, рассказал Захарченко. По его словам, центр управления госпереворотом на Украине располагался в посольстве США в Киеве.

Ранее уже сообщалось о том, что по демонстрантам на Майдане в феврале 2014 года стреляли выходцы из Грузии. Сами они рассказывали, от кого получали приказы стрелять по людям.